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В Коломне нашли огромный клад XV века. Откопали более 2600 серебряных монет стоимостью 500 миллионов рублей

В Коломне нашли огромный клад XV века. Откопали более 2600 серебряных монет стоимостью 500 миллионов рублей

В Коломне нашли огромный клад XV века. Откопали более 2600 серебряных монет стоимостью 500 миллионов рублей В августе 2026 года в историческом центре Коломны произошло событие, которое специалисты уже назвали «подарком из прошлого» к 850-летию города.

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