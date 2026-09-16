В Коломне нашли огромный клад XV века. Откопали более 2600 серебряных монет стоимостью 500 миллионов рублей В августе 2026 года в историческом центре Коломны произошло событие, которое специалисты уже назвали «подарком из прошлого» к 850-летию города.
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