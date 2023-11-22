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Вечерний Новосибирск

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Губернатор Травников озвучил 4 шага социальной ответственности для застройщиков

Губернатор Травников озвучил 4 шага социальной ответственности для застройщиков

В Новосибирске в последние годы идет динамичный рост жилищного строительства, однако многие застройщики не справляются с обеспечением социальной инфраструктуры, в частности остро стоит вопрос с обеспечением строительства новых школ.

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