Губернатор Травников озвучил 4 шага социальной ответственности для застройщиков

В Новосибирске в последние годы идет динамичный рост жилищного строительства, однако многие застройщики не справляются с обеспечением социальной инфраструктуры, в частности остро стоит вопрос с обеспечением строительства новых школ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии