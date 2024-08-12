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Ситуация в Курской и Белгородской областях: как эвакуируют мирных жителей

Ситуация в Курской и Белгородской областях: как эвакуируют мирных жителей

Ситуация в Курской и Белгородской областях: как эвакуируют мирных жителей Евгения КомароваВ результате сложной обстановки в Курской области эвакуировано около 76 000 человек с 6 августа.

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