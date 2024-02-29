2/3 ставок на Супербоул в США были сделаны у нелегальных букмекеров

Американцы сделали большую часть ставок на Супербоул у нелегальных букмекеров. По данным аналитической платформы Yield Sec, из 5,37 млрд долларов, поставленных в США на Супербоул, на легальных букмекеров пришлось лишь 1,4 млрд.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии