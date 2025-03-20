Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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"В следующий раз другую прострелю": в Абхазии отдыхающему из Петербурга выстрелили в ногу за голый торс

"В следующий раз другую прострелю": в Абхазии отдыхающему из Петербурга выстрелили в ногу за голый торс

БлокнотРУ Отдых в Абхазии обернулся тяжелыми последствиями для семьи из Петербурга. Туристы стали жертвой нападения со стороны местных жителей.

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Комментарии
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Tania Еременко
Абхария - бандитская террористическая страна. Русские - не надо ездить туда - пусть они жрут свои биткоины. Необразованный, грубый народ. Мы были там в Советские времена - на озеро Рицу ездили, там поели их форели, и весь автобус страдал диареей. А мужики абхазы - злобные, готовые наброситься и растерзать. Послушайте меня - это не та страна, где можно отдохнуть и получить удовольствие.
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13 час.
Tania Еременко
Это правда, Абхазия - дикая и люди там, как цыгане, грязные и подлые.
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13 час.
Александр Рожков
В Абхазии и всегда четко давали понять русским, что они здесь чужие. Да и на всем Кавказе то же самое. Это у нас все были равны... Но, однако, борзых я лично не люблю. Чего ему было борзеть и нарываться? Ведь ему сперва ни чего не сделали, а только объяснили, что так вести себя нельзя. Чего он быковать то стал?
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13 час.
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