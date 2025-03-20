"В следующий раз другую прострелю": в Абхазии отдыхающему из Петербурга выстрелили в ногу за голый торс

Абхария - бандитская террористическая страна. Русские - не надо ездить туда - пусть они жрут свои биткоины. Необразованный, грубый народ. Мы были там в Советские времена - на озеро Рицу ездили, там поели их форели, и весь автобус страдал диареей. А мужики абхазы - злобные, готовые наброситься и растерзать. Послушайте меня - это не та страна, где можно отдохнуть и получить удовольствие.

Александр Рожков

В Абхазии и всегда четко давали понять русским, что они здесь чужие. Да и на всем Кавказе то же самое. Это у нас все были равны... Но, однако, борзых я лично не люблю. Чего ему было борзеть и нарываться? Ведь ему сперва ни чего не сделали, а только объяснили, что так вести себя нельзя. Чего он быковать то стал?