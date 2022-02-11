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Олимпиада-2022. Скелетон. Никитина, Канакина и Тарарыченкова выступят в первой и второй попытках

11 февраля на Олимпиаде-2022 в Пекине стартуют женские соревнования по скелетону. Россиянки Елена Никитина, Юлия Канакина и Алина Тарарыченкова выступят в первой и второй попытках.

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