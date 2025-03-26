Украина подписала меморандум с немецким производителем системы ПВО IRIS-T, поставки вырастут втрое

Министр обороны Украины Рустем Умеров подписал меморандум о взаимопонимании с немецкой компанией Diehl Defence − производителем системы ПВО Iris-T, который предусматривает увеличение поставок ракет и систем противовоздушной обороны втрое.
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