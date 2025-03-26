Украина подписала меморандум с немецким производителем системы ПВО IRIS-T, поставки вырастут втрое

Стефания Новак

И Америка все равно поддерживает Украину! Вот так, надо хамить Америке и тебя будут уважать! А мы наивные, соблюдаем этикет и нас попирают чуть ли ни ногами и льстят а мы распустили "уши" и радуемся что Трамп "пальчиком" грозит Украине. а сам втихаря радуется. что Украина бомбит города России!