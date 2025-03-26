Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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  • Александр Ман
    их бабки тоже там.....как можно......😭Володин: Британии...
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Украина подписала меморандум с немецким производителем системы ПВО IRIS-T, поставки вырастут втрое

Украина подписала меморандум с немецким производителем системы ПВО IRIS-T, поставки вырастут втрое

Министр обороны Украины Рустем Умеров подписал меморандум о взаимопонимании с немецкой компанией Diehl Defence − производителем системы ПВО Iris-T, который предусматривает увеличение поставок ракет и систем противовоздушной обороны втрое.

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Комментарии
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Стефания Новак
И Америка все равно поддерживает Украину! Вот так, надо хамить Америке и тебя будут уважать! А мы наивные, соблюдаем этикет и нас попирают чуть ли ни ногами и льстят а мы распустили &quot;уши&quot; и радуемся что Трамп &quot;пальчиком&quot; грозит Украине. а сам втихаря радуется. что Украина бомбит города России!
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