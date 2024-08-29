ВСУ получили от США доступ к данным для нападения на Курскую область

ВСУ получили от США более 400 тысяч спутниковых снимков для нападения на Курскую область. Об этом в среду, 28 августа, заявил директор Национального агентства геопространственной разведки США (NGA) Фрэнк Уитворт во время выступления на конференции по национальной безопасности и разведке США.