Полпред президента в УрФО Артем Жога впервые посетил Магнитку

Полпред Уральского ФО побывал на производстве и социальных объектах ММК. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога посетил с рабочим визитом Магнитогорск.