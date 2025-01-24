Полпред президента в УрФО Артем Жога впервые посетил Магнитку

Полпред Уральского ФО побывал на производстве и социальных объектах ММК. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога посетил с рабочим визитом Магнитогорск.
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