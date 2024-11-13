Китай привел войска в состояние боеготовности из-за действий Филиппин

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) привела силы в Южно-Китайском море в состояние боевой готовности для патрулирования акватории у спорного рифа Хуанъянь (Скарборо), причиной этого стали действия соседних Филиппин.
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