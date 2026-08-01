Нет вакцины и лечения: заражение смертельно опасным вирусом зафиксировали в США

На северо-востоке США растет угроза распространения нового заболевания: в Нью-Йорке зафиксировали первый случай заражения редким вирусом Бурбон, против которого пока не существует вакцины или специального лечения.
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