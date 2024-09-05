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Трампа смутили слова Путина о поддержке Харрис

Трампа смутили слова Путина о поддержке Харрис

Бывший президент США и нынешний кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп признал, что не знает, как реагировать на слова российского лидера Владимира Путина о том, что РФ будет поддерживать на выборах кандидата от демократов Камалу Харрис.

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