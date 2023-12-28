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ЧАСТНЫЕ ВЕЧЕРИНКИ И РАЗВРАТ: ЗАКРЫТЫЕ ТУСОВКИ ЧИНОВНИКОВ СО ВРЕМЁН ЕЛЬЦИНА РАССЕКРЕЧЕНЫ

ЧАСТНЫЕ ВЕЧЕРИНКИ И РАЗВРАТ: ЗАКРЫТЫЕ ТУСОВКИ ЧИНОВНИКОВ СО ВРЕМЁН ЕЛЬЦИНА РАССЕКРЕЧЕНЫ

После "голого шабаша" ТВ-каналы начали разрывать контракты со звёздами, которые участвовали в вечеринке.

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Комментарии
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Evgenija Palette
Эти ЧАСТНЫЕ ВЕЧЕРИНКИ БЛАГОПОЛУЧНО БЫЛИ  и до ЭЛЬЦИНА... &quot;Комсомольские СБОРЫ&quot; назывались... А потом эти &quot;комсомольцы&quot;, кто подурней, рассказывали об этом, захлебываясь от счастья... Так что они (закрытые вечеринки) НИКУДА НЕ ДЕЛИСЬ, поскольку теперь все комсомольцы и их вожаки благополучно перекочевали в Единую Россию...
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