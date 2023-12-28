ЧАСТНЫЕ ВЕЧЕРИНКИ И РАЗВРАТ: ЗАКРЫТЫЕ ТУСОВКИ ЧИНОВНИКОВ СО ВРЕМЁН ЕЛЬЦИНА РАССЕКРЕЧЕНЫ

Evgenija Palette

Эти ЧАСТНЫЕ ВЕЧЕРИНКИ БЛАГОПОЛУЧНО БЫЛИ и до ЭЛЬЦИНА... "Комсомольские СБОРЫ" назывались... А потом эти "комсомольцы", кто подурней, рассказывали об этом, захлебываясь от счастья... Так что они (закрытые вечеринки) НИКУДА НЕ ДЕЛИСЬ, поскольку теперь все комсомольцы и их вожаки благополучно перекочевали в Единую Россию...