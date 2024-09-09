Российские морпехи отрезали пути снабжения гарнизона ВСУ под Угледаром

Российские военные взяли несколько опорных пунктов ВСУ под Угледаром, сообщило Минобороны России.Экипажи БМП-3 бригады морской пехоты Тихоокеанского флота группировки войск «Восток» нанесли удары по позициям ВСУ в районе Угледара.
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