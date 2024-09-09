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Российские морпехи отрезали пути снабжения гарнизона ВСУ под Угледаром

Российские морпехи отрезали пути снабжения гарнизона ВСУ под Угледаром

Российские военные взяли несколько опорных пунктов ВСУ под Угледаром, сообщило Минобороны России.Экипажи БМП-3 бригады морской пехоты Тихоокеанского флота группировки войск «Восток» нанесли удары по позициям ВСУ в районе Угледара.

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