Родителям рассказали, что делать при вербовке ребёнка в интернете

Директор автономной некоммерческой организации «Центр защиты и развития личности» Леонид Армер посоветовал родителям заранее обсуждать с детьми схемы интернет-вербовки и выстраивать отношения, в которых подросток не боится рассказать о проблеме.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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