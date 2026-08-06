RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 675 подписчиков

Родителям рассказали, что делать при вербовке ребёнка в интернете

Родителям рассказали, что делать при вербовке ребёнка в интернете

Директор автономной некоммерческой организации «Центр защиты и развития личности» Леонид Армер посоветовал родителям заранее обсуждать с детьми схемы интернет-вербовки и выстраивать отношения, в которых подросток не боится рассказать о проблеме.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии