Российский Jeland C4: показан рендер интерьера[{"type":"text-block","attr":{},"content":"В прошлом месяце российская марка Jeland анонсировала модель C4: под этим обозначением скрывается Omoda C4, которая сама по себе является переименованным кроссовером Omoda C3.
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