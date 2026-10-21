Российский полузащитник стамбульского «Галатасарая» Алексей Батраков отличился голом в выездной встрече третьего тура общего этапа Лиги чемпионов с «Лиллем».
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