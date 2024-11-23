Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Швейцария остановила поставки снарядов Польше, узнав, что боеприпасы идут на Украину

Швейцария остановила поставки снарядов Польше, узнав, что боеприпасы идут на Украину

Associated Press сообщает, что Швейцария официально остановила экспорт боеприпасов в Польшу, после того, как стало известно, что около 645 тысяч малокалиберных снарядов швейцарского производства направили Украине.

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