Священник напомнил, что вместо денег верующий может помочь Церкви добрыми делами и личным участием.Иеромонах Феодорит затронул важный вопрос о церковной десятине, напомнив, что верующий человек должен добровольно отдавать десятую часть своего дохода на нужды Церкви, пишет ИА «Кулик».