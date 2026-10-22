Священник напомнил, что вместо денег верующий может помочь Церкви добрыми делами и личным участием.Иеромонах Феодорит затронул важный вопрос о церковной десятине, напомнив, что верующий человек должен добровольно отдавать десятую часть своего дохода на нужды Церкви, пишет ИА «Кулик».
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