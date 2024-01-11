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Болгарии русский солдат. Политики предложили демонтировать памятник советскому герою в Пловдиве

Болгарии русский солдат. Политики предложили демонтировать памятник советскому герою в Пловдиве

Знаменитый монумент "Алёша" в болгарском городе предложили убрать с глаз долой местные депутаты.Памятник советскому солдату-освободителю "Алёша" болгарские депутаты от партии "Демократы за сильную Болгарию" предложили демонтировать и поместить его в Музей социалистического искусства в Софии.

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Иван Иванов
генетические предатели.....
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