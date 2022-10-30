Маркетолог раскрыла, как нельзя записывать близких в телефон, чтобы не стать жертвой мошенников

Ольга Бобровская отметила, что преступная схема с использованием телефонов очень распространенаМаркетолог Ольга Бобровская, один из топ-менеджеров Gem4me, поделилась информацией, предназначенной для тех, кто не хочет стать жертвой мошенников.
Ольга Бобровская отметила, что преступная схема с использованием телефонов очень распространенаМаркетолог Ольга Бобровская, один из топ-менеджеров Gem4me, поделилась информацией, предназначенной для тех, кто не хочет стать жертвой мошенников.
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