Минобороны: Силы ПВО сбили пять воздушных шаров, ракеты «Точка-У» и снаряды «Вампир» над российскими регионами

Также были уничтожены беспилотники самолетного типаМинобороны России сообщило, что силы противовоздушной обороны в ночь на 18 апреля сбили пять воздушных шаров, ракеты «Точка-У» и снаряды «Вампир» над регионами.
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