Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Глава СПЧ Валерий Фадеев предостерег от «кишлаков в наших городах»

Глава СПЧ Валерий Фадеев предостерег от «кишлаков в наших городах»

Глава президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев призвал пересмотреть миграционную политику так, чтобы обеспечить прозрачный приток рабочей силы, а гражданство выдавать только тем, кто готов интегрироваться.

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Комментарии
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YYYYYYY XXXXXXX
Этого паршивого нодовца в кишлак...
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9 час.
Елена Хараничева
👍👍👍👍👍
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5 час.
Валентина БогдановаШирочкина
Говорят, пишут, КРИЧАТ, возмущаются......! А мигрантов завозят каждый день....
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3 час.

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