Глава СПЧ Валерий Фадеев предостерег от «кишлаков в наших городах»

Глава президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев призвал пересмотреть миграционную политику так, чтобы обеспечить прозрачный приток рабочей силы, а гражданство выдавать только тем, кто готов интегрироваться.
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