Азбука с горящим Кремлём: Директор РГБ показал украинские книги с русофобией

В фонде библиотеки находятся исторические исследования, мемуары участников АТО, детские книги и произведения украинских авторов, которые позволяют изучать особенности информационной политики и русофобских настроений.
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