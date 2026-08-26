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Царьград

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Азбука с горящим Кремлём: Директор РГБ показал украинские книги с русофобией

Азбука с горящим Кремлём: Директор РГБ показал украинские книги с русофобией

В фонде библиотеки находятся исторические исследования, мемуары участников АТО, детские книги и произведения украинских авторов, которые позволяют изучать особенности информационной политики и русофобских настроений.

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