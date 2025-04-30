Захарова сравнила Еврокомиссию с мафией и пиратами из-за «чёрной метки» Вучичу

Президент Сербии Александр, который намерен приехать в Москву на 9 Мая, получил от еврокомиссара по вопросам расширения ЕС Марты Кос предупреждение, что страны-кандидаты в Евросоюз «не должны продолжать отношения с Россией, как будто ничего не произошло».