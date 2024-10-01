Дивидендов от "Газпрома" за 2024 и 2025 годы можно не ждать

Всё-таки ближе к закрытию вчерашних торгов участники рынка вдруг осознали, что дивидендов от Газпрома в обозримом будущем ждать не приходится, и на этом фоне, под давлением снижения котировок газового монополиста индекс Мосбиржи (micex) на вечерней сессии оказался в "красной зоне" и не удержал околонулевую динамику на дневных торгах.