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Новости экономики России

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Дивидендов от "Газпрома" за 2024 и 2025 годы можно не ждать

Всё-таки ближе к закрытию вчерашних торгов участники рынка вдруг осознали, что дивидендов от Газпрома в обозримом будущем ждать не приходится, и на этом фоне, под давлением снижения котировок газового монополиста индекс Мосбиржи (micex) на вечерней сессии оказался в "красной зоне" и не удержал околонулевую динамику на дневных торгах.

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