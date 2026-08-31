Засуха во Франции, блокада Одессы, на Дунае пробка: Европа встает в очередь «за хлебушком»

Пытаясь задушить Россию санкциями, ЕС неожиданно для себя попал в продуктовую ловушку Игорь Землянский На фото: покупатель в супермаркете в Мадриде, Испания.
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