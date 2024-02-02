Вокалист «Самоцветов» Сергей Беликов пожаловался, что его внесли в стоп-лист артистов

Известный певец и бывший солист легендарного вокально-инструментального ансамбля “Самоцветы” Сергей Беликов заявил, что в течение уже более двадцати лет не получал приглашений на крупные фестивали, концерты, а также не появлялся в теле- и радиоэфирах.