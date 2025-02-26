DeepSeek готовит новую модель

DeepSeek ускоряет выпуск новой модели искусственного интеллекта R2. По данным Reuters, компания планировала выпустить усовершенствованную версию в начале мая, но теперь намерена сделать это как можно раньше.
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