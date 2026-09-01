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«Казан тавышлары» тамашасын ун меңнән артык тамашачы караган

«Казан тавышлары» тамашасын ун меңнән артык тамашачы караган

Казанда традицион рәвештә үткәрелә торган «Казан тавышлары» театральләштерелгән тамашасы булды. Шәһәр мэриясенең балконнары алтынчы тапкыр ачык һавадагы сәхнәгә әверелде.

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