«Казан тавышлары» тамашасын ун меңнән артык тамашачы караган

Казанда традицион рәвештә үткәрелә торган «Казан тавышлары» театральләштерелгән тамашасы булды. Шәһәр мэриясенең балконнары алтынчы тапкыр ачык һавадагы сәхнәгә әверелде.
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