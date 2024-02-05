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Закон, порядок, государство

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Чемпионат Приморья по настольному теннису для слепых принимал Уссурийск

Чемпионат Приморья по настольному теннису для слепых принимал Уссурийск

Краевой чемпионат по теннису слепых проходил в благотворительном центре "Тау" в Уссурийске. Удары звонких мячей раздавались здесь все выходные — с 3 по 4 февраля.

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