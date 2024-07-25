🇫🇷🇳🇨Спустя два месяца после начала бунтов в Новой Каледонии западная политаналитика пытается отрефлексировать - а что собственно произошло и что дальше? И не находит ответа.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🇫🇷🇳🇨Спустя два месяца после начала бунтов в Новой Каледонии западная политаналитика пытается отрефлексировать - а что собственно произошло и что дальше? И не находит ответа.
Свежие комментарии