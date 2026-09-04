Автора подкастов арестовали в Лос-Анджелесе за угрозы Трампу

В Лос-Анджелесе арестовали 40-летнего автора подкастов Бенджамина Азарию Саутвурта. Ему предъявили три обвинения, в том числе в угрозах убийством президенту США Дональду Трампу, сообщила прокуратура центрального округа Калифорнии.