«Яшәгән ди табиб»: Казанда Татарстанның атказанган табибы Рөстәм Гайфуллинны искә алдылар

Республика клиник хастаханәсендә табиб-хирург, сәламәтлек саклауны оештыручы, Татарстан Республикасының атказанган табибы, Республика клиник хастаханәсе һәм республиканың сәламәтлек саклау системасын үстерүгә күп еллар багышлаган Рөстәм Гайфуллинны искә алдылар.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Рифат Фәттахов га...
- ХЛ Татарстанда 155 м...
- Фәрит Габделгание...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым