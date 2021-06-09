Всё о женщинах

68 341 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Яна
    Ну и дурак, если всё отдаёт. Надо семейный бюджет пополнять 50на50 или 50на60.Женаты больше 5 л...
  • Леонид
    Такую жену можно получить только в магазине, когда у продавца копеечной сдачи не оказалось.Женаты больше 5 л...
  • soylosan
    Ее все устраивает. Если что-то не устраивает его, то пусть он и прекращает. Действительно что тут рассуждать. И она...Посудомойка, что ...

Жена, которой нельзя толстеть

Жена, которой нельзя толстеть

Недавно пенис комика Ивана Абрамова выступил на публике с громким заявлением. Оказывается, жене Ивана нельзя толстеть.

Вернуться к статье
82
Обсудить
Лиза Ростовчанка (Лиза)
В стендап им пишут скетчи.Основанные на чем то низменном ,на физиологии в основном.Общество американизировалось.Смешны именно такие шуточки.На них можно быстро и легко поднять популярность.
Назарова Галина
А он навсегда останется молодым, красивым и стройным? Через 20 лет отрастит брюхо, станет импотентом, облысеет и нафиг не нужен будет молодым и красивым, которые ходят по улице... (ну, если только кошелек тугой будет иметь)
Александр Пархоменко
А может и сдохнет от поиска тощих с"чек. Пацаны раньше дохнут от перегрузок. Мечтатель
Галина Миронова
Ну что вы??? Сколько лет Грачевскому ?? Старый , помер, а жена молодая, с деткамм. Джагарханян так же молодуху нашел, слащавый, -- Дибров, вообще со школьной скамьи девочку взял. Деньги , деньги , шоу бизнес...популярность --- решает все!!! Даже сдохший бобик между ног. Петросян тоже вычудил -- детей рожает....
Назарова Галина
И я о том же: только тугой кошелек является условием ликвидности "сдохшего бобика"
Леонид
И нахрена было занимать чье-то место в МГИМО, чтобы стать посредственным по таланту клоуном?
Александр Пархоменко
там и собчачька отметилась. та ещё
ОКСАНА ГОР оксана гор
Причем тут МГИМО??? Каждому мужчине хочется видеть рядом красивую женщину, а не откормленную "тётю Хрюшку". И женщинам тоже хочется,чтобы муж был подтянутый и спортивный. А ,когда рядом лежит тонна жира и кряхтит,какое там желание возникнет. Может этот "комик" (как тут его назвали) и слишком категоричен, но он по сути прав. Я тоже после рождения дочки дала себе 1 год и пришла в форму и как великая Майя Плисецкая говорила-"Жрать надо меньше!"

Картина дня

наверх