Жена, которой нельзя толстеть

Всё о женщинахЖена, которой нельзя толстетьНедавно пенис комика Ивана Абрамова выступил на публике с громким заявлением. Оказывается, жене Ивана нельзя толстеть.Вернуться к статье82НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЛиза Ростовчанка (Лиза)В стендап им пишут скетчи.Основанные на чем то низменном ,на физиологии в основном.Общество американизировалось.Смешны именно такие шуточки.На них можно быстро и легко поднять популярность.НГНазарова ГалинаА он навсегда останется молодым, красивым и стройным? Через 20 лет отрастит брюхо, станет импотентом, облысеет и нафиг не нужен будет молодым и красивым, которые ходят по улице... (ну, если только кошелек тугой будет иметь)Александр ПархоменкоА может и сдохнет от поиска тощих с"чек. Пацаны раньше дохнут от перегрузок. МечтательГалина МироноваНу что вы??? Сколько лет Грачевскому ?? Старый , помер, а жена молодая, с деткамм. Джагарханян так же молодуху нашел, слащавый, -- Дибров, вообще со школьной скамьи девочку взял. Деньги , деньги , шоу бизнес...популярность --- решает все!!! Даже сдохший бобик между ног. Петросян тоже вычудил -- детей рожает....НГНазарова ГалинаИ я о том же: только тугой кошелек является условием ликвидности "сдохшего бобика"ЛеонидИ нахрена было занимать чье-то место в МГИМО, чтобы стать посредственным по таланту клоуном?Александр Пархоменкотам и собчачька отметилась. та ещёОКСАНА ГОР оксана горПричем тут МГИМО??? Каждому мужчине хочется видеть рядом красивую женщину, а не откормленную "тётю Хрюшку". И женщинам тоже хочется,чтобы муж был подтянутый и спортивный. А ,когда рядом лежит тонна жира и кряхтит,какое там желание возникнет. Может этот "комик" (как тут его назвали) и слишком категоричен, но он по сути прав. Я тоже после рождения дочки дала себе 1 год и пришла в форму и как великая Майя Плисецкая говорила-"Жрать надо меньше!"Комментировать
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