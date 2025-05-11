За что не придется платить пенсионерам в мае 2025 года: услуги ЖКХ, проезд и налоги – как облегчится жизнь Ольга БезродняяС мая 2025 года пенсионеры смогут воспользоваться рядом новых и обновленных льгот, касающихся налогов, жилищно-коммунальных услуг и проезда.
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