За что не придется платить пенсионерам в мае 2025 года: услуги ЖКХ, проезд и налоги – как облегчится жизнь Ольга БезродняяС мая 2025 года пенсионеры смогут воспользоваться рядом новых и обновленных льгот, касающихся налогов, жилищно-коммунальных услуг и проезда.