Собчак прокомментировала драку Максима Виторгана и Константина Богомолова

Рэпер Моргенштерн* взял у Ксении Собчак интервью, во время которого прямо спросил скандальную журналистку, кто вышел победителем в драке, устроенной в 2019 году ее бывшим мужем актёром Максимом Виторганов и ее нынешним супругом режиссером Константином Богомоловым.
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