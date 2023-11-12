Собчак прокомментировала драку Максима Виторгана и Константина Богомолова

Рэпер Моргенштерн* взял у Ксении Собчак интервью, во время которого прямо спросил скандальную журналистку, кто вышел победителем в драке, устроенной в 2019 году ее бывшим мужем актёром Максимом Виторганов и ее нынешним супругом режиссером Константином Богомоловым.