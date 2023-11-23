Дорогой и дырявый: Почему «Железный купол» не спас Израиль от хамасовских ракет

7 октября Израиль выпустил в небо порядка 32 миллионов долларов Виталий Орлов На фото: ЗРК «Железный купол» (Фото: Zuma/TASS) Все мы помним, как осенью прошлого года, страдая от массированных ударов по объектам критической и энергетической инфраструктуры Украины, «самый влиятельный еврей современности» слезно требовал от Тель-Авива срочных и массовых поставок ЗРК «Кипат барзель» («Железный купол»).