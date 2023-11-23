БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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  • Владимир Соколов
    не за тем покупали гражданство, давали взятку что бы еще и умереть на войне))😂Незаконно получив...
  • Михаил Васильев
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  • Sergey
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Дорогой и дырявый: Почему «Железный купол» не спас Израиль от хамасовских ракет

Дорогой и дырявый: Почему «Железный купол» не спас Израиль от хамасовских ракет

7 октября Израиль выпустил в небо порядка 32 миллионов долларов Виталий Орлов На фото: ЗРК «Железный купол» (Фото: Zuma/TASS) Все мы помним, как осенью прошлого года, страдая от массированных ударов по объектам критической и энергетической инфраструктуры Украины, «самый влиятельный еврей современности» слезно требовал от Тель-Авива срочных и массовых поставок ЗРК «Кипат барзель» («Железный купол»).

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