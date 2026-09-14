Петровский парк
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Петровский парк

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Собянин сообщил о планах продлить метро до крупнейших городов Подмосковья

Сергей Собянин рассказал о планах по продлению московского метро в крупнейшие города Подмосковья. После 2030 года семь линий должны выйти за МКАД и соединить столицу с Мытищами, Красногорском, Химками, Балашихой и другими округами.

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