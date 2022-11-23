РИА Новый день

171 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Globo
    Ну чем дольше Мыкола декларацию не подписывает, тем меньше Армении останется на карте. Умные и талантливые политики с...Пашинян отказался...
  • Семен Борисов
    И шо!?Их ишшо не расстреляли???А тока поставили на "вид"?Прокуратура нашла...
  • Леонтий Букштейн
    Хоть бы раз услышать от этого Жозепа что-нибудь дипломатичное. И в помине нет. Зато всегда - "ястребиное" человеконен...Боррель пожаловал...

В постпредстве РФ при ЕС назвали «абсурдной» резолюцию Европарламента о признании России «страной – спонсором терроризма»

В постпредстве РФ при ЕС назвали «абсурдной» резолюцию Европарламента о признании России «страной – спонсором терроризма»

В российской дипмиссии при Евросоюзе (ЕС) в среду, 23 ноября, заявили, что решение Европарламента (ЕП) включить Россию в список государств – спонсоров терроризма являет абсурдным и направлено на усиление конфронтации с Москвой, – сообщают СМИ.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх