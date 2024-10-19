Что известно о предполагаемом отце ребенка, которого 18-летняя россиянка родила и оставила в туалете аэропорта Антальи

В турецком аэропорту Антальи недавно развернулась настоящая драма, достойная киносценария. В центре событий оказалась 18-летняя россиянка Екатерина Бурнаскина из Электростали, которая оставила новорождённого ребёнка в туалете для инвалидов.
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