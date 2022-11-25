5 матчей завершились 0:0 на ЧМ-2022. Худший результат по сухим матчам за весь турнир в XXI веке – 6

На ЧМ-2022 очередной матч завершился нулевой ничьей. В пятницу голов не забили Англия и США. До этого ничья 0:0 была зафиксирована в четырех играх турнира: Дания – Тунис, Мексика – Польша, Марокко – Хорватия, Уругвай – Южная Корея.
Популярные статьи
- Министр внутренних дел Германии с повязкой One Love пришла на матч с Японией. Она сидит рядом с Инфантино
- Сергачев дважды помешал Пастрняку забить в пустые ворота «Тампы». У него 3 хита, 2 блока и 3 перехвата за 24:26
- Сибскана о Германии: «Вместо футбола решили чьи-то права позащищать. Кайф, что японцы им заткнули ##########»
Свежие комментарии