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5 матчей завершились 0:0 на ЧМ-2022. Худший результат по сухим матчам за весь турнир в XXI веке – 6

На ЧМ-2022 очередной матч завершился нулевой ничьей. В пятницу голов не забили Англия и США. До этого ничья 0:0 была зафиксирована в четырех играх турнира: Дания – Тунис, Мексика – Польша, Марокко – Хорватия, Уругвай – Южная Корея.

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