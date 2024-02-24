Накажут жестоко: как Арестович пригрозил оскорбляющим русских украинцам Евгения КомароваЭкс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович* вновь стал объектом внимания после своих провокационных заявлений, направленных в сторону украинцев.
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