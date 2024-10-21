Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

40 969 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина Чужая
    Мда... И тут Остапа понесло...🤣🤣🤣   Чтобы стать Президентом США одна ржёт как лошадь, а второй брешет аки пёс🤣🤣Это национальная ...
  • Россиянин
    За использование рабов, должно быть наказание по максимуму, и с конфискацией имущества и с выплатой пострадавшим зарп...На ферме в Ростов...
  • LiapaNNZ Фамилия
    Просто ответьте на вопрос, — при реальных шансах, наши противники убили бы Путина?Пролетая над гнез...

МИД РФ: немецкий сценарий решения конфликта на Украине нереализуем

МИД РФ: немецкий сценарий решения конфликта на Украине нереализуем

Украинский кризис не является локальным конфликтом, а имеет геополитический подтекст. Так глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук в беседе с РИА Новости прокомментировал предложения западных СМИ решить конфликт по «немецкому» варианту.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх