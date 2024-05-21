В правительстве поддержали признание супругами погибших на СВО сожителей

Игорь Кузнецов

Есть разные причины по которым не оформляется брак в ЗАГСе. Конечно будут трудности с "предусмотренных законом способах установления факта проживания в гражданском браке". Как они будут решаться - это вопрос. До смерти военнослужащего никто не устанавливал факт проживания в гражданском браке, а после смерти у него уже не спросишь.