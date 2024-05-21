Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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  • Sergiy Che
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В правительстве поддержали признание супругами погибших на СВО сожителей

В правительстве поддержали признание супругами погибших на СВО сожителей

Кабмин одобрил законопроект о признании законными супругами гражданских жен, погибших в СВО на Украине.

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Комментарии
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Игорь Кузнецов
Есть разные причины по которым не оформляется брак в ЗАГСе. Конечно будут трудности с &quot;предусмотренных законом способах установления факта проживания в гражданском браке&quot;. Как они будут решаться - это вопрос. До смерти военнослужащего никто не устанавливал факт проживания в гражданском браке, а после смерти у него уже не спросишь.
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