Кабмин одобрил законопроект о признании законными супругами гражданских жен, погибших в СВО на Украине.
В правительстве поддержали признание супругами погибших на СВО сожителей
Комментарии
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Игорь Кузнецов
Есть разные причины по которым не оформляется брак в ЗАГСе. Конечно будут трудности с "предусмотренных законом способах установления факта проживания в гражданском браке". Как они будут решаться - это вопрос. До смерти военнослужащего никто не устанавливал факт проживания в гражданском браке, а после смерти у него уже не спросишь.
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10 час.
Катерина
Тут главное - ОБЩИЕ ДЕТИ.
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8 час.
Елена Хараничева
Я бы только, если есть ребенок.
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7 час.
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