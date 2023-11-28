Почему нельзя носить вещи секонд-хенда

Сейчас во многих городах есть магазины вещей «из вторых рук», или секонд-хенд. Для одних граждан они представляют собой возможность регулярно обновлять гардероб при очень скромных доходах; для других — реальным шансом найти уникальную, не встречающуюся ни в одной современной коллекции сумочку или шляпку.