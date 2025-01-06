Странам, подписавшим «Будапештский меморандум», была безразлична судьба Украины. Об этом в интервью американскому блогеру Лексу Фридману (имя при рождении Алексей Федотов) заявил утративший легитимность президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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