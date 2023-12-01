Американский сенатор заступился за традиционные ценности: "Есть только два пола!"

Сенатор США Джордж Сантос заступился за традиционные ценности. Он призвал доверять науке.Сантос решил поучаствовать в просветительском флэшмобе и заявил, что нужно доверять науке, согласно которой существует только два пола: мужской и женский.
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