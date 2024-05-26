Театр абсурда
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Театр абсурда

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УКРАИНА: ОТОПЛЕНИЯ ЗИМОЙ НЕ БУДЕТ, УЧИТЕСЬ ЛЕТОМ

УКРАИНА: ОТОПЛЕНИЯ ЗИМОЙ НЕ БУДЕТ, УЧИТЕСЬ ЛЕТОМ

Вера МЕЛЬНИК Близится к концу учебный год, а значит, пора подумать о следующем. На Украине следующий учебный год начнётся не традиционно – 1 сентября, а на месяц раньше.

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