Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 725 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ayrat Мухаметшин
    Как говорил незабвенный Ильич "Государство - это мы!". В данном случае, будут они или нет, зависит от нас всех. Бойко...«Они приедут мсти...
  • Misha Glusch
    на концерты оставшейся здесь этой шелупони уже давно никто не ходит, отменяются один за другим«Они приедут мсти...
  • Николай Кузнецов
    Это правительство у них дерьмо и многие чиновники, а среди простого народа и плохие, и хорошие, как у всех народов. А..."Россия вообще об...

Может, почку продадите?: Хинштейн предложил неожиданный выход подрядчику школы с рухнувшим потолком

Может, почку продадите?: Хинштейн предложил неожиданный выход подрядчику школы с рухнувшим потолком

Avia.pro - СМИ В Новокасторенской средней школе Курской области разыгралась настоящая драма: потолок спортивного зала, отремонтированный всего год назад, обрушился.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх